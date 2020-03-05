В Нижнем Тагиле непотушенный окурок стал причиной пожара в многоквартирном доме
Сегодня, 18:37ПроисшествияФото: МЧС
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Днем 5 марта в Нижнем Тагиле на балконе в доме на улице Победы произошел пожар, сообщили в МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
В момент возгорания квартира была пуста. В тушении огня принимали участие три пожарных расчета. Спасателям удалось не допустить распространения пламени непосредственно в квартиру, пострадали лишь балкон и окна.
По предварительным данным, пожар возник из-за непотушенного окурка, который был сброшен с верхних этажей. Виновник происшествия пока не установлен.
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