Три человека погибли в пожаре частного дома в Екатеринбурге (ФОТО)

По сообщению ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Огонь повредил домашнее имущество, потолок и чердак.

В тушении участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. Проливку и разбор сгоревших конструкций им удалось завершить к 10:15.

На месте происшествия были обнаружены тела трех человек. Предполагается, что это лица без определенного места жительства. По предварительным данным СК РФ их смерть не носит криминальный характер, сообщает «Znak».