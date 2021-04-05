Мужчину в трусах сняли с дерева спасатели в Екатеринбурге

Мужчину в трусах сняли с дерева спасатели в Екатеринбурге
Сегодня, 10:41ПроисшествияФото: Е1.RU
Ночью 5 апреля мужчину в одних трусах сняли с дерева спасатели в Екатеринбурге. Он залез на самую верхушку и не смог самостоятельно спуститься.

На верхушку дерева высотой с пятиэтажный дом забрался житель Екатеринбурга ночью, 5 апреля. Инцидент произошел в микрорайоне Лечебный на улице Курганская на глазах у очевидцев. «Шоу» местные жители, по словам читательницы Е1, наблюдали до трех ночи.

В общей сложности на верхушке дерева мужчина просидел около двух часов.

После безуспешных попыток снять его с дерева, очевидцы вызвали на помощь сотрудников МЧС.

Когда пожарная машина приехала, она не сразу смогла заехать во двор из-за припаркованных авто. Пришлось будить соседей, чтобы отгоняли свои машины, рассказала изданию одна из очевидиц произошедшего.

Нарушителем спокойствия оказался 34-летний житель Екатеринбурга, который, по словам местных жителей, уже отбывал срок за наркотики. Избавиться от вредной привычки он так и не смог.

После того, как спасатели при помощи спецтехники сняли мужчину с дерева, он был доставлен в отдел полиции. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Там на него составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Напомним, 1 апреля 14-летняя школьница забралась на тридцатиметровую трубу котельной в Камышлове и не смогла оттуда слезть. Снимать ее пришлось сотрудникам МЧС.

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