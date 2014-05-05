Жителей уральского поселка эвакуируют из-за паводка
5 мая 2014, 12:30Происшествияpract2@tagilcity.ru
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Паводок в Свердловской области набирает обороты: из-за угрозы подтопления власти начали эвакуацию жителей поселка Староуткинск, расположенном в западной части региона.
Угроза поселку возникла из-за подъема уровня воды в реке Чусовая. В самом Староуткинске было подтоплено девять придомовых участков и огородов, еще шесть участков затоплено в деревне Валаны.
В связи с угрозой подтопления жилых домов сотрудники МЧС совместно с администрацией городского округа Староуткинска осуществляют информирование населения поселка и помогают жителям эвакуироваться сообщают в региональном управлении МЧС.
Впрочем, эвакуироваться соглашаются далеко на все. Так, в пункт временного размещения отправилось только 3 человека, еще 50 человек уехали к родственникам, а 140 жителей поселка отказались от эвакуации.
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