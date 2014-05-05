Жителей уральского поселка эвакуируют из-за паводка

Угроза поселку возникла из-за подъема уровня воды в реке Чусовая. В самом Староуткинске было подтоплено девять придомовых участков и огородов, еще шесть участков затоплено в деревне Валаны.

В связи с угрозой подтопления жилых домов сотрудники МЧС совместно с администрацией городского округа Староуткинска осуществляют информирование населения поселка и помогают жителям эвакуироваться сообщают в региональном управлении МЧС.