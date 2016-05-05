Запрещенные предметы были обнаружены при досмотре грузовика в колонии Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)
5 мая 2016, 19:25ПроисшествияДенис Таратонов
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Сегодня в Нижнем Тагиле в колонию №12 попытались провезти запрещенные предметы. В кабине грузовика Renault, который приехал в колонию забрать деревянные поддоны, нашли телефон и сим-карту.
Сюжеты: Нижний Тагил
Телефон и сим-карту обнаружили в кабине автомобиля во время досмотра транспортного средства. Очевидно, они предназначались для передачи осужденным. Предметы были изъяты, а по факту нарушения начали проверку.
В Тавде, в ИК №19, телефоны осужденным пытались доставить более замысловатым способом. 26-летний мужчина привязал телефоны к стрелам и планировал с помощью арбалета выстрелить ими на территорию колонии.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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