Руководство Березовской школы-интерната совершило растрату бюджетных средств в размере 1,2 млн рублей

По результатам проверки Березовской прокуратуры в школе-интернате обнаружена крупная растрата.

Установлено, что в период с 2015 по 2016 годы должностными лицами учреждения незаконно начислялись и выплачивались средства из областного и федерального бюджета в виде зарплат и стимулирующих выплат своим родственникам.

Всего оказалось похищено более 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Также были выявлены другие нарушения. Например, в учреждении работали сотрудники, не имеющие соответствующего образования.

Руководство организации излишне выплатило своим близким родственникам – детям, зятю - стимулирующие выплаты по итогам 2016 года. Также было установлено, что своим родственникам администрация выплачивала зарплату за совмещение должностей, отсутствующих в штатном расписании.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.