Жительница Режа и её несовершеннолетний брат получили срок за сбыт наркотиков

По данным следствия, днём 19 августа прошлого года обвиняемая договорилась о сбыте наркотиков с закупщиком. Передавать незаконный товар по просьбе сестры пошёл её 17-летний брат. Он был задержан полицейскими при сбыте наркотиков. В дальнейшем, в квартире злоумышленницы нашли спрятанные под обшивку кресла вещества.

Добавим, что подсудимая попыталась скрыться от правоохранителей после задержания, находясь под домашним арестом. Однако её вновь задержали и заключили под стражу.

Суд, прошедший 4 мая, назначил жительнице Режа 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее несовершеннолетний брат будет находиться 4 года в воспитательной колонии.