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Жительница Режа и её несовершеннолетний брат получили срок за сбыт наркотиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жительница Режа и её несовершеннолетний брат получили срок за сбыт наркотиков

5 мая 2017, 09:10Происшествия
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