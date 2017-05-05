Жительница Режа и её несовершеннолетний брат получили срок за сбыт наркотиков
5 мая 2017, 09:10Происшествия
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В Реже 27-летняя местная жительница попала под суд за сбыт и незаконное хранение наркотиков. Более того, женщина вовлекла в преступление своего младшего брата.
По данным следствия, днём 19 августа прошлого года обвиняемая договорилась о сбыте наркотиков с закупщиком. Передавать незаконный товар по просьбе сестры пошёл её 17-летний брат. Он был задержан полицейскими при сбыте наркотиков. В дальнейшем, в квартире злоумышленницы нашли спрятанные под обшивку кресла вещества.
Добавим, что подсудимая попыталась скрыться от правоохранителей после задержания, находясь под домашним арестом. Однако её вновь задержали и заключили под стражу.
Суд, прошедший 4 мая, назначил жительнице Режа 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ее несовершеннолетний брат будет находиться 4 года в воспитательной колонии.
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