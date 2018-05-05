70 пожаров и загораний произошло в Нижнем Тагиле за майские праздники

В Нижнем Тагиле подведены итоги работы пожарных расчетов за период с 28 апреля по 2 мая. За это время в городе произошло более 70 пожаров. Один из серьезных пожаров произошел на Уральском проспекте, из огня был спасен мужчина. Еще один крупный пожар случился на территории бывшего мясокомбината. Также горела баня на улице Горбуновская на ГГМ.