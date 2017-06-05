ВАЗ на встречной полосе столкнулся с маршруткой в Екатеринбурге (ФОТО)
5 июня 2017, 08:15Происшествия
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Утром 4 июня на Сибирском тракте произошла серьезная авария с участием русского авто ВАЗ-2110.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что услышали резкий звук тормозов, а затем грохот от удара. Выбежав на дорогу, люди обнаружили, что столкнулись ВАЗ и маршрутное такси, пишет E1.ru.
Сообщается, что водитель «десятки» не справился с управлением, когда выехал на встречную полосу. Впереди шла маршрутка, столкновения с которой избежать не удалось.
Известно, что от госпитализации водитель русского авто отказался. Повреждения на автомобиле были достаточно серьезные.
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Фото: E1.ru
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