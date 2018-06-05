Жители 87 домов в селе под Сысертью остались без газа из-за ДТП
5 июня, 22:25Происшествия
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Жители трех 16-квартирных и 84-х частных домов в селе Патруши Сысертского городского округа остались без газа из-за ДТП.
В результате ДТП произошло повреждение трубы газопровода возле села Патруши. Для устранения неполадок в трех многоэтажных и 84 частных домах было отключено газоснабжение.
На месте повреждения работали пять специалистов аварйно-газовой службы и одна единица техники. Пострадавших нет, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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