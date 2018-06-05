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Жители 87 домов в селе под Сысертью остались без газа из-за ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители 87 домов в селе под Сысертью остались без газа из-за ДТП

5 июня, 22:25Происшествия
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