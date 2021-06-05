Раненая во время стрельбы в Екатеринбурге девочка отключена от ИВЛ

Раненая во время стрельбы в Екатеринбурге девочка отключена от ИВЛ
Раненая во время стрельбы в Екатеринбурге девочка отключена от ИВЛ
Сегодня, 21:37ПроисшествияФото: pixabay.com
Девятилетняя школьница Екатеринбурга, раненная в результате стрельбы бывшего полицейского Сергея Болкова, очнулась и находится в стабильном, но тяжёлом состоянии. На данный момент её отключили от ИВЛ.

Девочка находится в сознании, в стабильно тяжелом состоянии. Она дышит самостоятельно, без ИВЛ. Ее вывели из медикаментозной седации, — рассказал источник Е1.RU.

Напомним, что ребёнок пострадал в результате стрельбы, открытой 30 мая бывшим сотрудник МВД Сергеем Болковым. Мужчина начал стрелять по прохожим и машинам во дворе. Одна из выпущенных пуль попала в живот школьницы, также пострадал сотрудник росгвардии. После инцидента Сергей Болков задержан, ему грозит срок до трёх тел лишения свободы. На данный момент он арестован и будет находиться под стражей вплоть до 29 июля.

В результате ранения и сильного кровотечения у пострадавшей девочки началось заражение крови, из-за чего врачам пришлось удалить 30 сантиметров кишечника.

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