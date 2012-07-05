Операция «Арсенал» в Нижнем Тагиле – задержаны преступники, изъято полтора килограмма взрывчатки, 19 «обрезов» и многое другое (ФОТО)

Кроме того, по наводке анонимного звонка, полицейские изъяли 1450 граммвзрыватехнического вещества аммонит из дымохода печи Заречный в селе Лая.Сейчас по факту проводится проверка, потому что владелец взрывчатки скончалсяуже 4 года назад.

Кроме того, в селе Башкарка по сообщению соседей у жителя был изъят обрезохотничьего ружья. В то же время оперативники провели проверку оружия у 832владельцев. В результате было изъято 19 «обрезов», 51 гладкоствольное оружие, 15газовых орудий и 8 «огнестрелов». Плюс ко всему было аннулировано 22 лицензии иразрешений, а также выявлено 77 административных правонарушений.

Фото пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское»

Однако и это еще не все. В Тагилстроевском районе в одной из квартир было найдено5 патронов к автомату «Калашникова» 7, 62 калибра и 10 капсюлей-детонаторов.

Стоит отметить и работу сотрудников ГИБДД. За время операцииими осмотрено 3508 транспортных средств, из которых 32 перевозили особо опасныегрузы. Благо, последние ничего не нарушили, в этом отношении обошлось без катастроф.