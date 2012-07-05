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Операция «Арсенал» в Нижнем Тагиле – задержаны преступники, изъято полтора килограмма взрывчатки, 19 «обрезов» и многое другое (ФОТО)
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Операция «Арсенал» в Нижнем Тагиле – задержаны преступники, изъято полтора килограмма взрывчатки, 19 «обрезов» и многое другое (ФОТО)

5 июля 2012, 13:16Происшествия
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