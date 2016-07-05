Екатеринбургский рецидивист предстанет перед судом за убийство таксиста и знакомой девушки

По версии следователей, первое преступление подсудимый совершил зимой 2012 года. На улице Гастелло злоумышленник задушил таксиста-частника ремнем безопасности. После этого мужчина похитил из его машины более 35-ти тысяч рулей.

Второй эпизод дела – убийство девушки, которую подозреваемый увез из ночного клуба 12 июля 2015 года. Тело убитой было обнаружено только спустя неделю в Железнодорожном районе. Рецидивист похитил у девушки драгоценные украшения на сумму 47 тысяч рублей. На следующий день правоохранители задержали его в Верхней Пышме.

За совершенные преступления мужчина ответит перед законом по 3-м статьям: «Разбой», «Убийство двух лиц» и «Убийство, сопряженное с разбоем».