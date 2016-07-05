В Первоуральске хулиганы пытались украсть декоративную клумбу-улитку стоимостью 15 тысяч рублей
5 июля 2016, 17:20Происшествия
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Об инциденте, произошедшем в ночь с 3 на 4 июля, сообщил портал Pervo.ru.
Композиция из 3 декоративных клумб в виде улиток была установлена возле Дворца культуры ПНТЗ в центре Первоуральска всего несколько дней назад. Топиарии сразу полюбились жителям города и стали популярным объектом фотосъемок. Однако некоторые первоуральцы не ограничиваются только восхищением. В ночь с воскресенья на понедельник местными жителями была совершена попытка украсть одну из трех улиток, стоимостью 15 тысяч рублей каждая.
Известно, что в этом году на озеленение города Первоуральск выделено около 1,7 миллиона рублей. На эти деньги уже установлено 8 декоративных клумб на улицах города.
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