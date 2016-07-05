В Первоуральске хулиганы пытались украсть декоративную клумбу-улитку стоимостью 15 тысяч рублей

Композиция из 3 декоративных клумб в виде улиток была установлена возле Дворца культуры ПНТЗ в центре Первоуральска всего несколько дней назад. Топиарии сразу полюбились жителям города и стали популярным объектом фотосъемок. Однако некоторые первоуральцы не ограничиваются только восхищением. В ночь с воскресенья на понедельник местными жителями была совершена попытка украсть одну из трех улиток, стоимостью 15 тысяч рублей каждая.