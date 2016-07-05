В центре Екатеринбурга маршрутное такси въехало в дерево (ФОТО)
5 июля 2016, 14:05Происшествия
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По словам очевидцев, пострадавших нет. Водитель о происшествии не заявил, сообщила изданию «ОГ» Наталья Лесникова, инспектор отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
Ехавшая по правой стороне дороги маршрутка № 14 врезалась в стоящее дерево. Это произошло в центре города - на ул. 8 марта, недалеко от дендрария. При ударе автомобиля о дерево несколько веток упали на асфальт, но никто не пострадал. У машины немного покорежен бампер, даже не разбилось стекло.
По словам местных жителей, водитель данной маршрутки не раз применял опасную езду на дороге, нарушая правила дорожного движения.
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Фото со страницы сообщества Типичный Екатеринбург
Напомним, в конце июня в Екатеринбурге нерусский водитель маршрутного такси врезался в забор.
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