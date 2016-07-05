В центре Екатеринбурга маршрутное такси въехало в дерево (ФОТО)

Ехавшая по правой стороне дороги маршрутка № 14 врезалась в стоящее дерево. Это произошло в центре города - на ул. 8 марта, недалеко от дендрария. При ударе автомобиля о дерево несколько веток упали на асфальт, но никто не пострадал. У машины немного покорежен бампер, даже не разбилось стекло.