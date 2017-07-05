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Более 70 первоуральцев стали обманутыми дольщиками: руководители компании-застройщика похитили все их деньги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 70 первоуральцев стали обманутыми дольщиками: руководители компании-застройщика похитили все их деньги

5 июля 2017, 12:45Происшествия
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