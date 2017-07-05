Более 70 первоуральцев стали обманутыми дольщиками: руководители компании-застройщика похитили все их деньги
5 июля 2017, 12:45Происшествия
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Многомиллионный ущерб причинило гражданам руководство строительной компании, присвоившее деньги дольщиков жилого комплекса в Первоуральске.
По факту обмана граждан. вложивших деньги в строительство жилья, в Первоуральске возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Руководители, получившие деньги дольщиков, не построили дом и не сдали его в эксплуатацию, как было предусмотрено договором.
По информации Валерия Горелых, начальника пресс-службы ГУ МВД Свердловской области, в период с 2015 по 2017 годы руководством компании-застройщика были похищены средства более 70 граждан – участников долевого строительства ЖК «Оптимист». Точная сумма ущерба устанавливается.
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