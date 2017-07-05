Более 70 первоуральцев стали обманутыми дольщиками: руководители компании-застройщика похитили все их деньги

По факту обмана граждан. вложивших деньги в строительство жилья, в Первоуральске возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Руководители, получившие деньги дольщиков, не построили дом и не сдали его в эксплуатацию, как было предусмотрено договором.