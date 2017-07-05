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Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за применение насилия в отношении девушки-полицейского
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за применение насилия в отношении девушки-полицейского

5 июля 2017, 18:20Происшествия
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