Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за применение насилия в отношении девушки-полицейского

При пешем патрулировании улицы Красноармейской сотрудники ППС заметили пьяного мужчину, находившегося в общественном месте.

Когда полицейские подошли к нему, мужчина начал ругаться нецензурной бранью и агрессивно себя вести. Нарушителю было предложено пройти к служебному автомобилю, на что он отказался выполнять законное требование. Тем самым выказал неповиновение полицейским, а затем головой ударил по лицу 24-летнюю девушку - сержанта полиции.

Позднее врачи диагностировали у пострадавшей удар мягких тканей лица. Злоумышленник был доставлен в отделение полиции. Как выяснилось, 42-летний задержанный ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.

За 6 месяцев 2017 года зарегистрировано 38 фактов неправомерных действий в отношении сотрудников полиции Нижнего Тагила, в результате которых пострадали 39 человек. По данным фактам следственными органами возбуждено 31 уголовное дело