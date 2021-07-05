Вода из розеток и тонущая мебель. Как суточный ливень отразился на тагильских домах?

После проливного дождя 3 и 4 июня, который шел больше суток, многие дома и квартиры жителей Нижнего Тагила и пригорода оказались затопленными. Где-то вода лилась с крыши, а где-то затапливала с земли.

В доме № 59 по проспекту Вагоностроителей вода протекала с крыши в подъезд и квартиры. По словам жителя дома, это произошло из-за забитой ливневой канализации и дырявой крыши. На фотографиях видно, что вода стекала по стенам через перекрытия, попадая в розетки и выключатели. Вагоностроителей, 59 Жители дома № 28 на улице Пихтовой не дождались аварийных служб, вскрыли замки на крышу и прочистили ливневые стоки самостоятельно. На крыше воды по колено, сами прочищали водостоки. Как их пробили — вода сразу ушла, но до этого затопило все, что можно. В квартире новый ремонт. Все испорчено, большое количество воды сдержал натяжной потолок. Из розеток бежало, как из крана. На просьбы отключить электричество никто никак не отреагировал,пишет в соцсетях житель дома. Пихтовая, 28 Видео: Группа «ЧП Нижний Тагил» По его словам, затопило весь дом — с девятого по третий этаж. Похожая ситуация случилась и у жителей дома № 5 на улице Парковой. Кроме того, из-за короткого замыкания часть дома осталась без электричества. Мы с Парковой, 5. Та же самая история — затопило весь дом с 9 по 1 этаж. Отключен лифт. Левая половина дома сидит без света до сих пор (время написания комментария 23.36 — прим. ред.), у них каратнуло. У нас между перекрытиями и по стенам в квартире так лило, хуже чем на улице,пишет в группе «ЧП Нижний Тагил» Наталья Григорьева. Парковая, 5 Видео: Наталья Григорьева Самостоятельно прочистить ливневую канализацию решили и жители дома № 1 на улице Басова. Только такие меры позволили жилицам справится с потопом. Нас, Басова 1, сегодня топило так же с утра, и сами жильцы прочищали на крыше засоренную сливную канализацию. Затоплено с 9 по 3 этаж. Слесаря долго не ехали с доводами, что люди заняты на других затопленных адресах. Но позже приехали. Перестало топить около 16.00,сообщила в соцсетях Ксения Титова. Пригород Нижнего Тагила также не обошла водная стихия. В селе Николо-Павловском затопило квартиры цокольного этажа в доме № 1 на улице Юбилейной. Судя по фотографиям в соцсетях, которые выкладывали жители, вода в квартирах полностью скрывала пол, заливая мебель и технику. Село Николо-Павловское Фото: группа «Инцидент Нижний Тагил» По словам жителей поселка, администрация ГГО предложила эвакуацию тем, чьи квартиры и дома затопило, в местном Доме культуры. Однако большинство отказалось, разместившись у родственников и знакомых. Напомним, 5 июля администрация Горноуральского городского округа из-за паводка объявила режим ЧС на территории сел Николо-Павловское, Краснополье и деревни Соседкова.

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