Вода из розеток и тонущая мебель. Как суточный ливень отразился на тагильских домах?

Вода из розеток и тонущая мебель. Как суточный ливень отразился на тагильских домах?
Вода из розеток и тонущая мебель. Как суточный ливень отразился на тагильских домах?
5 июля, 17:21ПроисшествияАнна ГригорьеваФото: «ЧП Нижний Тагил»
После проливного дождя 3 и 4 июня, который шел больше суток, многие дома и квартиры жителей Нижнего Тагила и пригорода оказались затопленными. Где-то вода лилась с крыши, а где-то затапливала с земли.

В доме № 59 по проспекту Вагоностроителей вода протекала с крыши в подъезд и квартиры. По словам жителя дома, это произошло из-за забитой ливневой канализации и дырявой крыши. На фотографиях видно, что вода стекала по стенам через перекрытия, попадая в розетки и выключатели.

Вагоностроителей, 59

Жители дома № 28 на улице Пихтовой не дождались аварийных служб, вскрыли замки на крышу и прочистили ливневые стоки самостоятельно.

На крыше воды по колено, сами прочищали водостоки. Как их пробили — вода сразу ушла, но до этого затопило все, что можно. В квартире новый ремонт. Все испорчено, большое количество воды сдержал натяжной потолок. Из розеток бежало, как из крана. На просьбы отключить электричество никто никак не отреагировал,пишет в соцсетях житель дома.

Пихтовая, 28
Видео:Группа «ЧП Нижний Тагил»

По его словам, затопило весь дом — с девятого по третий этаж.

Похожая ситуация случилась и у жителей дома № 5 на улице Парковой. Кроме того, из-за короткого замыкания часть дома осталась без электричества.

Мы с Парковой, 5. Та же самая история — затопило весь дом с 9 по 1 этаж. Отключен лифт. Левая половина дома сидит без света до сих пор (время написания комментария 23.36 — прим. ред.), у них каратнуло. У нас между перекрытиями и по стенам в квартире так лило, хуже чем на улице,пишет в группе «ЧП Нижний Тагил» Наталья Григорьева.

Парковая, 5
Видео:Наталья Григорьева

Самостоятельно прочистить ливневую канализацию решили и жители дома № 1 на улице Басова. Только такие меры позволили жилицам справится с потопом.

Нас, Басова 1, сегодня топило так же с утра, и сами жильцы прочищали на крыше засоренную сливную канализацию. Затоплено с 9 по 3 этаж. Слесаря долго не ехали с доводами, что люди заняты на других затопленных адресах. Но позже приехали. Перестало топить около 16.00,сообщила в соцсетях Ксения Титова.

Пригород Нижнего Тагила также не обошла водная стихия. В селе Николо-Павловском затопило квартиры цокольного этажа в доме № 1 на улице Юбилейной. Судя по фотографиям в соцсетях, которые выкладывали жители, вода в квартирах полностью скрывала пол, заливая мебель и технику.

Село Николо-Павловское
Фото:группа «Инцидент Нижний Тагил»

По словам жителей поселка, администрация ГГО предложила эвакуацию тем, чьи квартиры и дома затопило, в местном Доме культуры. Однако большинство отказалось, разместившись у родственников и знакомых.

Напомним, 5 июля администрация Горноуральского городского округа из-за паводка объявила режим ЧС на территории сел Николо-Павловское, Краснополье и деревни Соседкова.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГОЭксклюзивПригородНижний Тагил
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