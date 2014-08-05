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Вчера в Нижнем Тагиле девушка на ВАЗе сбила пешехода. И скрылась
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера в Нижнем Тагиле девушка на ВАЗе сбила пешехода. И скрылась

5 августа 2014, 11:05Происшествия
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