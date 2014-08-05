Вчера в Нижнем Тагиле девушка на ВАЗе сбила пешехода. И скрылась

Случилось это в 16:15 на улице Горошникова, напротив дома №88. Девушка за рулем ВАЗ-21099 1984 года рождения сбила пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший получил травму груди.

С места аварии девушка благополучно скрылась, однако, позднее была разыскана. В отношении нее составлен протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Кстати, стаж вождения автомобилистки – 4 года, в течение которых она получила 2 штрафа.