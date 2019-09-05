Уралец получил четыре года колонии за попытку украсть бутылку водки

Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, пришёл в магазин и, спрятав под одежду бутылку водки, попытался пройти на выход. Однако сотрудники магазина заметили его и заблокировали входные двери.

После этого мужчина демонстративно разбил бутылку у всех на глазах. Прибывшие на место полицейские попытались утихомирить его, на что тот начал их оскорблять.