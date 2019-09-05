Уралец получил четыре года колонии за попытку украсть бутылку водки
Сегодня, 17:44ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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Житель Новоуральска приговорён к тюремному сроку за то, что попытался украсть из магазина бутылку водки, а после оскорбил прибывшего на место полицейского, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, пришёл в магазин и, спрятав под одежду бутылку водки, попытался пройти на выход. Однако сотрудники магазина заметили его и заблокировали входные двери.
После этого мужчина демонстративно разбил бутылку у всех на глазах. Прибывшие на место полицейские попытались утихомирить его, на что тот начал их оскорблять.
В итоге суд назначил мужчине 4 года и 3 месяца колонии общего режима.
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