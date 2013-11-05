Вчера вечером в Нижнем Тагиле в двух ДТП пострадали два пешехода: один скончался (ФОТО)

Первое дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:30. 24-летний водитель ВАЗ-21093 (водительский стаж 2 года), двигаясь по Южному подъезду, на 8 километре сбил пешехода, который переходил проезжую часть вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. Пешеход, мужчина 1974 года рождения, от полученных травм скончался на месте.

Свидетелем последствий этого ДТП, кстати, стал один из пользователей TagilCity.ru Алексей. Он сообщил, что проезжал там около 21:30, когда несколько экипажей ГИБДД выполняли свою работу, а на остановке лежал окровавленный мужчина.

Фотография отделения пропаганды ГИБДД

Другое ДТП произошло позже, в 22:15 часов. Водитель ВАЗ-2114, парень 1993 года рождения, следуя по улице Пархоменко со стороны Серова в сторону улицы Победы, у дома №10а по улице Красная сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина-пешеход 1969 года рождения получил ссадину теменной части головы.

Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила в очередной раз обращается ко всем участникам движения:

Уважаемые водители! Снижайте скорость при движении вблизи образовательных учреждений и будьте готовы пропустить детей, если даже они переходят дорогу в неустановленном месте. От вашей ответственности и профессионализма зависит жизнь юных участников дорожного движения.

Уважаемые родители! Во второй четверти дети идут в школу по темной дороге. Позаботьтесь о наличии в их одежде детей светоотражающих элементов – они делают юного пешехода видимым на дороге, что дает водителю возможность предотвратить наезд.