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Вчера вечером в Нижнем Тагиле в двух ДТП пострадали два пешехода: один скончался (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера вечером в Нижнем Тагиле в двух ДТП пострадали два пешехода: один скончался (ФОТО)

5 ноября 2013, 13:20Происшествия
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