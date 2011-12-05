В Нижнем Тагиле в результате пожара пострадали двое детей
5 декабря 2011, 11:06Происшествия
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В Нижнем Тагиле, в доме по адресу Тимирязева, 64, произошел пожар с площадью возгорания около десяти квадратных метров. В результате пожара пострадали 3-летний мальчик и девочка, которой не исполнилось еще и года.
Дети отравились едким дымом. Их госпитализировали в Центральную городскую больницу №1. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.
По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание устроили сами пострадавшие дети. Где находились в этот момент родители и родственники и почему они не присматривали за маленькими детьми, пресс-службой не уточняется.
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