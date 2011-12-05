В Нижнем Тагиле в результате пожара пострадали двое детей

Дети отравились едким дымом. Их госпитализировали в Центральную городскую больницу №1. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, возгорание устроили сами пострадавшие дети. Где находились в этот момент родители и родственники и почему они не присматривали за маленькими детьми, пресс-службой не уточняется.