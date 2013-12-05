В Нижнем Тагиле сегодня ночью случился пожар: погибли два человека, в том числе ребенок

В результате пожара погибли два человека, один из которых – ребенок. Кроме того, 28-летняя женщина с термическими ожогами руки и ног 2-ой степени (20% тела) была госпитализирована в Центральную городскую больницу №2. Пострадал и пятилетний малыш: с ожогами рук и лица (2% тела) первой степени он был госпитализирован в Детскую городскую больницу.