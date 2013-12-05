В Нижнем Тагиле сегодня ночью случился пожар: погибли два человека, в том числе ребенок
Сегодня ночью в МЧС Нижнего Тагила поступило сообщение о том, что по улице Бригадная, 140 и 140а (ГГМ, частный сектор) случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
В результате пожара погибли два человека, один из которых – ребенок. Кроме того, 28-летняя женщина с термическими ожогами руки и ног 2-ой степени (20% тела) была госпитализирована в Центральную городскую больницу №2. Пострадал и пятилетний малыш: с ожогами рук и лица (2% тела) первой степени он был госпитализирован в Детскую городскую больницу.
Как сообщает источник, на площади 45 кв.м. сгорели надворные постройки, повреждено домашнее имущество, стены, перегородки, перекрытие и кровля частного жилого дома №140а. У дома №140 пострадали надворные постройки.
В тушении пожара задействованы 5 единиц техники, 12 человек личного состава. Пожар локализован в 03:46. Ликвидация открытого горения в 04:15. В настоящее время проводится разборка и проливка сгоревших конструкций сообщают в МЧС.
© TagilCity.ru