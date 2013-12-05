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В Нижнем Тагиле сегодня ночью случился пожар: погибли два человека, в том числе ребенок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле сегодня ночью случился пожар: погибли два человека, в том числе ребенок

5 декабря 2013, 11:25Происшествия
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