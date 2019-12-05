В Екатеринбурге из-за пожара в ТЦ на Таганском ряду эвакуировали 600 человек
Сегодня, 18:53ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
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Сегодня вечером, 5 декабря, в Екатеринбурге в ТЦ «Пекин» на Таганском ряду произошло возгорание мусора, из-за чего пришлось эвакуировать 600 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации спасателей, мусор загорелся в пресс-компакторе, который находился рядом с торговым центром. Из-за этого дым распространился по территории ТЦ.
В результате происшествия были эвакуированы 600 человек, никому из них медицинская помощь не потребовалась.
Сейчас возгорание потушено, ведется проливка конструкций, а также выясняется причина пожара.
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