Тагильчанин помог пострадавшей пострадавшей при пожаре девушке на Вагонке

Пострадавшую девушку при пожаре на первом этаже дома на улице Калинина в Нижнем Тагиле обеспечили кислородом и эвакуировали спасатели. До этого ей помогал мужчина.

Сообщение о возгорании на первом этаже пятиэтажного дома на улице Калинина, 82 поступило на пульт диспетчеру 4 декабря около 19.30. На пожар выезжали 11 огнеборцев и три единицы спецтехники. До приезда спасателей были эвакуированы 10 жильцов дома. С огнем на площади 15 квадратных метров удалось справиться за три минуты, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. Один из очевидцев помогал девушке, которая оказалась запертой на балконе с решетками в квартире, где произошел пожар. Она разбила окно и порезала руки. Мужчина снегом останавливал ей кровь и не пускал обратно в жилище до приезда пожарных. Спасатели обеспечили тагильчанку кислородом, она была госпитализирована на карете скорой помощи, пишет подписчик паблика «Инцидент Нижний Тагил». Напомним, ночью 24 ноября в Нижнем Тагиле мужчина погиб в пожаре на улице Балакинская. Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Житель Нижнего Тагила погиб при тушении пожара

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter