Стрельба в автосалоне Мазда в Екатеринбурге: погибли 2 человека

Как стало известно Порталу 66.ru, самоубийца руководил автосалоном шесть лет назад.

Franke-Muller, очевидец происшествия:

Сегодня 66.ру сообщает новые подробности.

Первоначальная информация следственного комитета о том, что стрелявший —бывший начальник салона, не подтверждается. Сотрудница ДЦ Mazda в этомпроисшествии только одна.

Ее звали Алина Пиксайкина, и в холдинге она —старожил. До момента гибели занимала пост руководителя отдела продажсалона Mazda на Металлургов. Коллеги отзываются о ней положительно,характеризуя как неконфликтного и светлого человека.

Алина воспитывала несовершеннолетнюю дочь. Одна.

Про второго участника инцидента известно еще меньше. Бывшие и действующие сотрудникиподтверждают, что в «Автоленде» он в свое время работал, и даже былдружен с топ-менеджментом холдинга.

Сотрудники, которые помнят его по работе в салоне на Блюхера, отзываются о нем как о человеке «со странностями».

Домыслы о романтических или каких-то иных отношениях между убийцейи жертвой не находят подтверждения: коллеги покойной ни о чем такомне слышали.

По разным данным, ситуация 2 января развивалась так.Мужчина, имя которого нам не называют, приехал к Алине Пиксайкинойв автосалон. Между ними был длительный разговор за закрытыми дверями.Дальше показания очевидцев расходятся. Кто-то говорит, что после беседыон вышел на улицу, там напился и в алкогольном угаре начал бить машинуПиксайкиной. Она вышла к нему, следом прозвучали два выстрела — в животи голову. Следом мужчина застрелил и себя.

По другой версии,он после разговора куда-то уехал и вернулся спустя какое-то время ужес обрезом. Следом — три роковых выстрела.

Как все было на самомделе, выяснит следствие.