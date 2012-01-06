Стрельба в автосалоне Мазда в Екатеринбурге: погибли 2 человека
2 января днём в СМИ появилась информация о том, что 31 декабря в автосалоне Мазда по ул. Металлургов в г. Екатеринбург бывший начальник автосалона застрелил женщину после чего совершил самоубийство.
Как стало известно Порталу 66.ru, самоубийца руководил автосалоном шесть лет назад.
Franke-Muller, очевидец происшествия:
Сегодня 66.ру сообщает новые подробности.
Первоначальная информация следственного комитета о том, что стрелявший —бывший начальник салона, не подтверждается. Сотрудница ДЦ Mazda в этомпроисшествии только одна.
Ее звали Алина Пиксайкина, и в холдинге она —старожил. До момента гибели занимала пост руководителя отдела продажсалона Mazda на Металлургов. Коллеги отзываются о ней положительно,характеризуя как неконфликтного и светлого человека.
Алина воспитывала несовершеннолетнюю дочь. Одна.
Про второго участника инцидента известно еще меньше. Бывшие и действующие сотрудникиподтверждают, что в «Автоленде» он в свое время работал, и даже былдружен с топ-менеджментом холдинга.
Сотрудники, которые помнят его по работе в салоне на Блюхера, отзываются о нем как о человеке «со странностями».
Домыслы о романтических или каких-то иных отношениях между убийцейи жертвой не находят подтверждения: коллеги покойной ни о чем такомне слышали.
По разным данным, ситуация 2 января развивалась так.Мужчина, имя которого нам не называют, приехал к Алине Пиксайкинойв автосалон. Между ними был длительный разговор за закрытыми дверями.Дальше показания очевидцев расходятся. Кто-то говорит, что после беседыон вышел на улицу, там напился и в алкогольном угаре начал бить машинуПиксайкиной. Она вышла к нему, следом прозвучали два выстрела — в животи голову. Следом мужчина застрелил и себя.
По другой версии,он после разговора куда-то уехал и вернулся спустя какое-то время ужес обрезом. Следом — три роковых выстрела.
Как все было на самомделе, выяснит следствие.
Все, что удалось Порталу 66.ру разузнать к этой минуте, —к сожалению, непроверенная информация из разрозненных источников. Отметим, что в автосалонах Нижнего Тагила подобные инциденты не случались.