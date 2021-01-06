В Екатеринбурге ночью загорелся гипермаркет «Мегамарт»

Загорелись продукты и пустая тара в пристрое к магазину в зоне разгрузки товара на площади 30 квадратных метров.
В тушении принимали участие 58 человек личного состава и 12 единиц техники, которые не допустили распространение огня на основные помещения гипермаркета.
До прибытия огнеборцев из магазина эвакуировались 10 человек, пострадавших нет.
Напомним, 26 октября в Екатеринбурге на площади 50 квадратных метров произошел пожар в магазине «Верный», в тушении принимали участие 33 человека личного состава и восемь единиц техники.