70 домов остались без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
6 марта 2017, 16:10Происшествия
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила из-за коммунальной аварии 70 домов переведены на режим ограничения теплоснабжения, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня на Вагонке прорвало трубу центрального отопления. Авария стала причиной ограниченной подачи горячей воды и отопления в домах.
В администрации Нижнего Тагила заверили, что специалисты МУП «Горэнерго» устранят неисправность к вечеру.
Социальные учреждения – больницы, школы, детские сады – работают в обычном режиме. Их авария не коснулась.
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Фото: ИА «Все новости»
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