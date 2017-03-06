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Daewoo Nexia лишилась бампера в столкновении с другой иномаркой в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Daewoo Nexia лишилась бампера в столкновении с другой иномаркой в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 марта 2017, 13:25ПроисшествияДенис Таратонов
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