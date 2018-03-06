32 человека погибли при крушении российского самолета в Сирии (ВИДЕО)
6 марта, 20:55Происшествия
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6 марта на аэродроме Хмеймим в Сирии российский самолет Ан-26 при посадке потерпел крушение. 32 человека погибли.
По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Самолет не был сбит. Предполагается, что Ан-26 столкнулся с землей во время посадки, не долетев до ВПП 500 метров.
В Минобороны РФ создана комиссия для выяснения причин крушения транспортного средства, сообщает «Интерфакс».
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