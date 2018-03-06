Вода затопила перекресток улиц Октябрьской революции и Серова в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Причиной аварии стала неисправная колонка. Вода текла широким потоком, по количеству залитой проезжей части можно было определить, что вода текла не один час.

Внимание коммунальщиков к аварии привлек общественник Никита Чапурин. Он отметил, что подобные аварии для города не редкость, но эта зима побила все рекорды по количеству утечек.