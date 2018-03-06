Вода затопила перекресток улиц Октябрьской революции и Серова в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
6 марта, 15:10Происшествия
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Очередная утечка воды произошла 5 марта на перекрестке улиц Октябрьской революции и Серова в Нижнем Тагиле. Проезжую часть полностью затопило, устранить аварию коммунальные службы смогли только к 9 вечера.
Сюжеты: Нижний Тагил
Причиной аварии стала неисправная колонка. Вода текла широким потоком, по количеству залитой проезжей части можно было определить, что вода текла не один час.
Внимание коммунальщиков к аварии привлек общественник Никита Чапурин. Он отметил, что подобные аварии для города не редкость, но эта зима побила все рекорды по количеству утечек.
Как сообщает «Тагил-ТВ», после устранения аварии дорогу покрыли реагентами.
Видео «Тагил-ТВ»
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