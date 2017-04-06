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Мужчина с наркотиками в трусах и работник сервисного центра-наркоторговец задержаны в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина с наркотиками в трусах и работник сервисного центра-наркоторговец задержаны в Екатеринбурге

6 апреля 2017, 11:10Происшествия
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