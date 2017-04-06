Мужчина с наркотиками в трусах и работник сервисного центра-наркоторговец задержаны в Екатеринбурге
6 апреля 2017, 11:10Происшествия
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В Екатеринбурге задержали мастера по ремонту сотовых телефонов, который предлагал женщине приобрести у него гашиш, и наркоторговца с наркотиками в трусах.
Сюжеты: Екатеринбург
Как стало известно, 31-летний сотрудник сервисного центра предложил своей клиентке купить у него наркотики. Она сообщила в полицию и дала свое согласие на участие в проверочной закупке.
Мужчина был задержан в момент совершения сделки, при нем обнаружили купюры, номера которых были ранее отксерокопированы, сообщает «Комсомольская правда».
В этот же день задержали еще одного торговца наркотиками, который делал «закладки» в подъезде жилого дома. В ходе обыска у него в нижнем белье нашли три пакетика с веществом, предположительно, синтетического происхождения.
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