Мужчина с наркотиками в трусах и работник сервисного центра-наркоторговец задержаны в Екатеринбурге

Как стало известно, 31-летний сотрудник сервисного центра предложил своей клиентке купить у него наркотики. Она сообщила в полицию и дала свое согласие на участие в проверочной закупке.

Мужчина был задержан в момент совершения сделки, при нем обнаружили купюры, номера которых были ранее отксерокопированы, сообщает «Комсомольская правда».

В этот же день задержали еще одного торговца наркотиками, который делал «закладки» в подъезде жилого дома. В ходе обыска у него в нижнем белье нашли три пакетика с веществом, предположительно, синтетического происхождения.