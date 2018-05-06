Грабитель отобрал у екатеринбурженки телефон за 32 тысячи рублей
6 мая, 14:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге на улице Балаклавский тупик грабитель напал на 22-летнюю девушку и отобрал у нее телефон. Возбуждено уголовное дело.
Сюжеты: Екатеринбург
Грабитель напал на девушку ранним утром. Жертва обратилась в полицию сразу после нападения. Стоимость потери она оценила в 32 тысячи рублей. Вскоре подозреваемый был задержан.
Обвиняемому грозит 4 года лишения свободы за грабеж. 38-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде, передает «Комсомольская правда».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей