На реке Шайтанке прорвало дамбу, затоплены пять домов и садовые участки

По информации главы Администрации Николо-Павловского Эланы Ильиных, подтопленными оказались пять домов, в которых проживает шесть человек. По данным руководства Горнозаводского управленческого округа, людям было предложено эвакуироваться в детский сад №20, но только один из пострадавших согласился временно покинуть жилье. Он отправился к родственникам. Сейчас ведутся работы по ремонту дамбы, которые, скорее всего, закончатся сегодня или завтра.