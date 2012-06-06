На реке Шайтанке прорвало дамбу, затоплены пять домов и садовые участки
Стихийным бедствием обернулся для жителей села Николо-Павловское разлив реки Шайтанка. Ливневые дожди стали причиной прорыва дамбы на Николо-Павловском пруде.
По сообщению жительницы улицы Заречной Татьяны, сильная волна прорвалась сквозь заборы дачных участков и принесла большой вред посевам. В зоне подтопления оказались дома улиц Заречной, Школьной и Береговой.
По информации главы Администрации Николо-Павловского Эланы Ильиных, подтопленными оказались пять домов, в которых проживает шесть человек. По данным руководства Горнозаводского управленческого округа, людям было предложено эвакуироваться в детский сад №20, но только один из пострадавших согласился временно покинуть жилье. Он отправился к родственникам. Сейчас ведутся работы по ремонту дамбы, которые, скорее всего, закончатся сегодня или завтра.
По предварительным оценкам, вчера уровень реки Шайтанка стал выше на три метра, но сейчас он постоянно снижается. Оперативный штаб по ликвидации последствий затопления уверяет, что скоро уровень реки станет прежним.
© TagilCity.ru