На Вагонке Камаз «снес» пассажирскую Газель. Есть пострадавшие

Как рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД, водитель за рулем пассажирской газели №52 (ост.«Кедр»), выезжая со второстепенной дороги на перекресте улиц Алтайская и Юности, не уступил дорогу грузовику, следовавшему с Юности в прямом направлении. Автомобили столкнулись.