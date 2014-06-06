На Вагонке Камаз «снес» пассажирскую Газель. Есть пострадавшие
6 июня 2014, 10:53Происшествия
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Сегодняшним утром, приблизительно около 9:30, в Дзержинском районе произошла серьезная авария с участием пассажирской Газели и грузовика.
Как рассказали TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД, водитель за рулем пассажирской газели №52 (ост.«Кедр»), выезжая со второстепенной дороги на перекресте улиц Алтайская и Юности, не уступил дорогу грузовику, следовавшему с Юности в прямом направлении. Автомобили столкнулись.
В результате происшествия 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.
Фото на главной не с места происшествия.
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