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На Вагонке Камаз «снес» пассажирскую Газель. Есть пострадавшие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Вагонке Камаз «снес» пассажирскую Газель. Есть пострадавшие

6 июня 2014, 10:53Происшествия
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