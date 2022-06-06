Труп мужчины в Екатеринбурге нашли под окнами высотки

Жителя Химмаша нашли под окнами своего дома в Екатеринбурге на ул. Большевиков. Его смерть не носит криминальный характер.

На улице Старых Большевиков в Екатеринбурге местные жители под окнами обнаружили труп мужчины, о чем поспешили сообщить правоохранителям, сообщили в МВД по Свердловской области. В отделение примерно в 19:16 позвонила женщина, слышавшая сильный хлопок. Она в момент трагедии была с ребенком на детской площадке. Обернувшись, она увидела мужчину, упавшего с высоты. Прибывшие работники неотложки констатировали смерть. Погибшим оказался 52-летний житель Химмаша, работавший юристом. Некоторое время мужчина злоупотреблял спиртным. Правоохранители сообщили, что его смерть не носит криминальный характер.

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