Труп мужчины в Екатеринбурге нашли под окнами высотки

Труп мужчины в Екатеринбурге нашли под окнами высотки
Труп мужчины в Екатеринбурге нашли под окнами высотки
Сегодня, 09:58ПроисшествияФото: 1MI
Жителя Химмаша нашли под окнами своего дома в Екатеринбурге на ул. Большевиков. Его смерть не носит криминальный характер.

На улице Старых Большевиков в Екатеринбурге местные жители под окнами обнаружили труп мужчины, о чем поспешили сообщить правоохранителям, сообщили в МВД по Свердловской области.

В отделение примерно в 19:16 позвонила женщина, слышавшая сильный хлопок. Она в момент трагедии была с ребенком на детской площадке. Обернувшись, она увидела мужчину, упавшего с высоты. Прибывшие работники неотложки констатировали смерть.

Погибшим оказался 52-летний житель Химмаша, работавший юристом. Некоторое время мужчина злоупотреблял спиртным. Правоохранители сообщили, что его смерть не носит криминальный характер.

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