В Екатеринбурге разыскивают нуждающуюся в медпомощи бабушку

В Екатеринбурге волонтеры и правоохранители ведут поиски пропавшей 80-летней старушки, которая может нуждаться в помощи медиков, сообщает «Лиза Алерт».
Бабушку зовут Новоселова (Лугинина) Галина Борисовна. Она пропала 5 июня. На момент пропажи на ней была одета в темно-голубая куртка, черные спортивные штаны, черно-бежевые тапочки и черный берет.
Рост Галины Борисовны составляет 164 см. Глаза коричневые, волосы седые, телосложение худощавое.
Жителей, видевших Галину Борисовну, просят звонить по тел. 8 (800) 700-54-52 или 112.