В Екатеринбурге разыскивают нуждающуюся в медпомощи бабушку

В Екатеринбурге разыскивают нуждающуюся в медпомощи бабушку
В Екатеринбурге разыскивают нуждающуюся в медпомощи бабушку
Сегодня, 16:31ПроисшествияФото: 1MI
80-летняя бабушка без вести пропала в Екатеринбурге 5 июня.

В Екатеринбурге волонтеры и правоохранители ведут поиски пропавшей 80-летней старушки, которая может нуждаться в помощи медиков, сообщает «Лиза Алерт».

Бабушку зовут Новоселова (Лугинина) Галина Борисовна. Она пропала 5 июня. На момент пропажи на ней была одета в темно-голубая куртка, черные спортивные штаны, черно-бежевые тапочки и черный берет.

Рост Галины Борисовны составляет 164 см. Глаза коричневые, волосы седые, телосложение худощавое.

Жителей, видевших Галину Борисовну, просят звонить по тел. 8 (800) 700-54-52 или 112.

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