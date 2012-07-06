Как и в лучших курортах страны, на пляжах Нижнего Тагила начали подворовывать вещи купающихся

Мы отошли от занятого места на пляже Тагильского пруда. А когда вернулись обратно, но не обнаружили пакеты со своими вещами. Самое обидное, что в среди вещей не было ни денег, ни телефонов, ни других ценных предметов. Только одежда рассказала Ксюша.