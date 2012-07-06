Как и в лучших курортах страны, на пляжах Нижнего Тагила начали подворовывать вещи купающихся
6 июля 2012, 12:25Происшествия
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Об этом корреспонденту Tagilcity.ru рассказали две сестры Ксения и Марина. Девочки 13 и 14 лет отправились на центральный пляж города, чтобы позагорать и искупаться, а вернулись без вещей и с испорченным напрочь настроением.
Мы отошли от занятого места на пляже Тагильского пруда. А когда вернулись обратно, но не обнаружили пакеты со своими вещами. Самое обидное, что в среди вещей не было ни денег, ни телефонов, ни других ценных предметов. Только одежда рассказала Ксюша.
Неожиданной оказалась развязка истории. Либо воры были слишком разборчивы в выборе вещей, либо украли пакеты просто ради забавы, но девочки нашли один из украденных пакетов рядом со стоящими поблизости гаражами. Второго пакета обнаружено не было. В полицию двоюродные сестренки обращаться не стали из-за незначительности ущерба.
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