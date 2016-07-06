В Сухом Логу бизнесмен расстрелял напарника из самодельного оружия и похоронил его под чужим именем

Сухоложский суд установил, что с января 2014 по март 2016 осужденный незаконно приобрел и хранил в своем гараже целый оружейный арсенал: пару автоматов Калашникова, карабин Сайга, патроны к ним, а также осколочную гранату и боевой запал ручных гранат.

В мае 2015 года, находясь в одном из жилых домов села Курьи, злоумышленник несколько раз выстрелил в своего товарища из самодельного оружия. Пострадавший скончался на месте. Отметим, что мужчины являлись напарниками по сделкам с драгоценными камнями.

Через некоторое время предприниматель похоронил труп на местном кладбище под чужим именем.

Суд признал мужчину виновным. За убийство и хранение оружия коммерсанту предстоит отсидеть в тюрьме 10 лет и 6 месяцев.