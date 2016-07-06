В Сухом Логу бизнесмен расстрелял напарника из самодельного оружия и похоронил его под чужим именем
6 июля 2016, 16:10ПроисшествияТимофей Данилов
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За убийство и хранение оружия коммерсант сядет в тюрьму почти на 11 лет.
Сухоложский суд установил, что с января 2014 по март 2016 осужденный незаконно приобрел и хранил в своем гараже целый оружейный арсенал: пару автоматов Калашникова, карабин Сайга, патроны к ним, а также осколочную гранату и боевой запал ручных гранат.
В мае 2015 года, находясь в одном из жилых домов села Курьи, злоумышленник несколько раз выстрелил в своего товарища из самодельного оружия. Пострадавший скончался на месте. Отметим, что мужчины являлись напарниками по сделкам с драгоценными камнями.
Через некоторое время предприниматель похоронил труп на местном кладбище под чужим именем.
Суд признал мужчину виновным. За убийство и хранение оружия коммерсанту предстоит отсидеть в тюрьме 10 лет и 6 месяцев.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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