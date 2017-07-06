61-летний водитель «Нивы» погиб при столкновении с Peugeot Boxer на автотрассе Пермь-Екатеринбург (ФОТО)

Ночью, в 03:40. 6 июля на 190-м километре автотрассы Пермь-Екатеринбург произошла серьезная авария. Пожилой водитель «Нивы» допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой - Peugeot Boxer, двигающейся со стороны Перми.

В результате столкновения 61-летний мужчина, автовладелец «Нивы», погиб на месте ДТП. Троих женщин, пассажиров Peugeot Boxer, госпитализировали с травмами различной степени тяжести в больницу поселка Ачит.

Фото: УГИБДД Свердловской области

Пострадавшие ехали из Перми за товарами на екатеринбургский рынок. 27-летний водитель иномарки не пострадал, об этом сообщает Управление ГИБДД Свердловской области.