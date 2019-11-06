Тагильчанин пытался незаконно продать скрытую камеру в виде автомобильного ключа
Сегодня, 16:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Нижнего Тагила обвиняется в незаконном сбыте устройства, предназначенного для скрытого получения информации, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе следствия установлено, что в марте 2019 года мужчина разместил в интернете объявление о продаже мини-камеры в виде брелока с выдвижным автомобильным ключом зажигания. За такое устройство тагильчанин хотел получить тысячу рублей.
26 апреля сотрудник полиции под видом покупателя приобрёл у обвиняемого данную камеру, после чего мужчина был задержан правоохранительными органами. Свою вину он полностью признал. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд. Тагильчанину грозит до четырёх лет лишения свободы.
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