5 домов в Нижнем Тагиле остались без света из-за аварии на сетях «Облкоммунэнерго»
На Вагонке в Нижнем Тагиле 6 декабря отключились пять трансформаторных подстанций, в результате чего целый микрорайон остался без света.
Отключение произошло в 14.30 6 декабря. Без электроэнергии остались жильцы домов на улицах Чайковского, Коминтерна, Энтузиастов, Тимирязева, пр. Ленинградского.
Авария произошла на сетях, которые принадлежат «Облкоммунэнерго». Благодаря резервным источникам питания удалось восстановить электропитание всех домом, кроме зданий по ул. Тимирязева, 111; пр. Ленинградскому, 77, 81; ул. Чайковского 108, 110.
Причиной отключения стало то, что из строя вышел высоковольтный кабель, расположенный в земле. На месте аварии работает спецбригада. Специалисты «Облкоммунэнерго» на протяжении пяти часов работают над устранением аварии, однако, по информации от ЕДДС, на данный момент пять домов до сих пор находятся без электроэнергии.
По словам начальника управления горхозяйством Владимира Юрченко, на сетях «Облкомунэнерго» фиксируется больше всего аварийных ситуаций в городе
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