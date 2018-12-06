5 домов в Нижнем Тагиле остались без света из-за аварии на сетях «Облкоммунэнерго»

Авария произошла на сетях, которые принадлежат «Облкоммунэнерго». Благодаря резервным источникам питания удалось восстановить электропитание всех домом, кроме зданий по ул. Тимирязева, 111; пр. Ленинградскому, 77, 81; ул. Чайковского 108, 110.

Причиной отключения стало то, что из строя вышел высоковольтный кабель, расположенный в земле. На месте аварии работает спецбригада. Специалисты «Облкоммунэнерго» на протяжении пяти часов работают над устранением аварии, однако, по информации от ЕДДС, на данный момент пять домов до сих пор находятся без электроэнергии.