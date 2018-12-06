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5 домов в Нижнем Тагиле остались без света из-за аварии на сетях «Облкоммунэнерго»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5 домов в Нижнем Тагиле остались без света из-за аварии на сетях «Облкоммунэнерго»

Сегодня, 20:28ПроисшествияФото: pixabay.com
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