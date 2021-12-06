Двух девушек со 150 граммами героина задержала полиция в Нижнем Тагиле

Оперативники в ходе рейда проводили скрытое наблюдение в Дзержинском районе. Они получили информацию, что там неизвестные раскладывают «закладки».
В ходе мероприятия полицейские заметили на улице Ильича двух девушек, которые вели себя подозрительно. Проследовав за ними, оперативники убедились, что они делают «закладки». Подозреваемые были задержаны. В ходе личного досмотра у одной из девушек в капюшоне были найдены свертки из изоленты в количестве 74 штук. У второй задержанной в кармане был сверток в кармане куртки, сообщает пресс-служа МУ МВД «Нижнетагильское».
Задержанным женщинам 31 и 23 года. Они являются уроженками одной из бывших союзных республик. Они прибыли из Санкт-Петербурга в Нижний Тагил пару месяцев назад.
В арендованной квартире на улице Газетная, были изъяты полимерный пакет с комкообразным и порошкообразным вещество кремового цвета, металлическая ложка с этим же веществом, изолента. Также было найдено еще 36 закладок, упакованных в изоленту.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы.