Двух девушек со 150 граммами героина задержала полиция в Нижнем Тагиле

В ходе мероприятия полицейские заметили на улице Ильича двух девушек, которые вели себя подозрительно. Проследовав за ними, оперативники убедились, что они делают «закладки». Подозреваемые были задержаны. В ходе личного досмотра у одной из девушек в капюшоне были найдены свертки из изоленты в количестве 74 штук. У второй задержанной в кармане был сверток в кармане куртки, сообщает пресс-служа МУ МВД «Нижнетагильское».