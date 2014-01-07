Раскрыто дело пятилетней давности: тагильчанина до смерти избили выходцы из южной республики

Тогда двое жителей Красного Камня, друзья, зашли в кафе недалеко от дома – отметить рождение сына у одного из них. После счастливый отец с другом возвращались домой, но навстречу им вышли трое выходцев из южной республики.

Они сразу начали вести себя грубо и напали на местных ребят. Преимущество было не на стороне тагильчан – одному из них пришлось противостоять сразу двоим. В какой-то момент друг молодого отца почувствовал, как ему рванули карман куртки и забрали сотовый телефон. После троица скрылась, а парень бросился к товарищу. Ужас был в том, что от полученных травм молодой мужчина скончался на месте.

Естественно, были заведены уголовные дела, и оперативным путем даже удалось установить личность граждан, причастных к нападению. Именно тот, который нанес смертельные раны, был задержан. Однако двое других успели скрыться и даже уехать на родину. Убийцу осудили на 12 лет, он и сейчас в колонии Свердловской области.

Дело по двум другим участникам драки пришлось приостановить, но в миграционную службу были переданы данные о преступниках. Наконец, осенью 2013 года один из них объявился за оформлением временной регистрации.

Задержание подозреваемого было тщательно спланировано. 1 ноября, когда уроженцу южной республики была назначена встреча в отделении УФМС, его уже поджидали оперативники. Один из них – нерусский по национальности – стоял в очереди под видом мигранта и совершенно не вызывал никакого подозрения. Второй оперативник подошел к подозреваемому и попросил назвать свои данные. Тот, почувствовав опасность, назвал совершенно другую фамилию, и сотрудник уголовного розыска прошел в кабинет. Тут-то парень и предпринял попытку скрыться, но профессионально был задержан вторым оперативником.

По словам заместителя начальника следственного отдела ОП № 18 майора юстиции Елены Даргель, подозреваемый в совершении грабежа был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, и у полицейских было всего лишь 48 часов, чтобы найти доказательства его причастности к совершенному преступлению и получить основания для избрания ему меры пресечения в виде ареста. Задержанный, по-видимому, это понимал и вел себя очень дерзко, отказываясь давать какие-либо показания.

Все следственные действия, которые были проведены сотрудниками полиции, пришлись на выходные дни, что вызывало значительные трудности. В качестве свидетеля был опрошен отбывающий наказание участник преступления. В ходе опроса он подтвердил, что в квартире, где они отсиживались после драки, он видел у приятелей чужие сотовые телефоны. При повторном опросе потерпевшего были установлены дополнительные детали, доказывающие факт избиения и грабежа. Оказалось, что до сих пор у молодого человека лежит старая куртка, в которой он был в тот вечер. На куртке имелись характерные повреждения на кармане. К тому же потерпевший опознал задержанного.

По давлением имеющихся показаний и вещественных доказательств задержанный признал свою вину. Он пояснил, что, уходя с места происшествия, он подобрал еще телефон погибшего. Действия подозреваемого были квалифицированы по ч.1 ст. 161 УК РФ и уголовное дело направили в суд.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Принимая во внимание, что обвиняемый признался в совершенном преступлении, на стадии предварительного следствия возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб, к тому же ранее к уголовной ответственности не привлекался, суд вынес ему снисходительный приговор в виде полутора лет лишения свободы.