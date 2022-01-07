Пенсионер и сотрудник ОМОН стали жертвами взрыва бомбы в Ростове

Пенсионер и сотрудник ОМОН стали жертвами взрыва бомбы в Ростове
Пенсионер и сотрудник ОМОН стали жертвами взрыва бомбы в Ростове
Сегодня, 17:22ПроисшествияФото: 1MI
63-летний пенсионер из ДНР и сотрудник ОМОН стали жертвами подрыва взрывного устройства в Ростове-на-Дону.

Тело мужчины с оторванными кистями рук обнаружили в лифте жители дома на улице Береговой 19/2, после чего вызвали полицию. Прибывшие на место происшествия взрывотехники обнаружили в кабине лифта следы взрывоопасных веществ, после чего стражи правопорядка отправились в квартиру, где погибший делал ремонт.

Фото:"РостовГазета"

Во время обследования помещения была обнаружена коробка, которая сдетонировала и взорвалась в руках у 27-летнего сотрудника ОМОН. В результате полицейский получил химический ожог глаз и травму кисти. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

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