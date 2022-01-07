Пенсионер и сотрудник ОМОН стали жертвами взрыва бомбы в Ростове

Во время обследования помещения была обнаружена коробка, которая сдетонировала и взорвалась в руках у 27-летнего сотрудника ОМОН. В результате полицейский получил химический ожог глаз и травму кисти. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.