Полицейские Нижнего Тагила задержали рецидивистку, напавшую на мужчину
В новогодние праздники на лестничной площадке дома по улице Черноморской был обнаружен мужчина с множественными ножевыми ранениями брюшной полости. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, а пострадавший был госпитализирован в центральную городскую больницу № 4.
Полицейские выяснили, что незадолго до происшествия мужчина привел домой женщину, с которой только что познакомился в кафе. Когда хозяин квартиры и его гостья остались наедине, женщина украла золотую цепочку с нового знакомого, а потом нанесла ему 7 ножевых ранений.
Преступница забрала сотовый телефон и бумажник мужчины. В общей сложности ее добычей стали ценности на сумму 18 тыс рублей. Когда она покинула квартиру, мужчина смог добраться до лестничной клетки и там потерял сознание.
По отпечаткам пальцев женщины полицейским удалось установить личность преступницы. В ее биографии это было далеко не первое преступление, на ее счету кражи, грабежи, наркотики – всего пять судимостей. Беглянка долго скрывалась от полицейских, но в итоге ее удалось задержать.
Только после четко спланированного и тщательно проведенного допроса рецидивистка созналась в содеянном. По факту разбоя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Шкафы-купе, гостиные, корпусная мебель, кухни на заказ в Уфе по приемлемым ценам. Изучить фурнитуру, посмотреть фасады можно в офисе компании.
© TagilCity.ru