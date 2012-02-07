Полицейские Нижнего Тагила задержали рецидивистку, напавшую на мужчину

Полицейские выяснили, что незадолго до происшествия мужчина привел домой женщину, с которой только что познакомился в кафе. Когда хозяин квартиры и его гостья остались наедине, женщина украла золотую цепочку с нового знакомого, а потом нанесла ему 7 ножевых ранений.

Преступница забрала сотовый телефон и бумажник мужчины. В общей сложности ее добычей стали ценности на сумму 18 тыс рублей. Когда она покинула квартиру, мужчина смог добраться до лестничной клетки и там потерял сознание.

По отпечаткам пальцев женщины полицейским удалось установить личность преступницы. В ее биографии это было далеко не первое преступление, на ее счету кражи, грабежи, наркотики – всего пять судимостей. Беглянка долго скрывалась от полицейских, но в итоге ее удалось задержать.

Только после четко спланированного и тщательно проведенного допроса рецидивистка созналась в содеянном. По факту разбоя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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