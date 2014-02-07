Лжетеррорист заминировал военкомат в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Я сегодня ходил туда, мы кабинеты проходили и нам сказали, что заминировали пишет пользователь Максим в группе «Типичный Тагильчанин».

Добавим, что на подобные вызовы в среднем тратится около 5 млн рублей. Как поделился с журналистами начальник МВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров, за прошедший год в Нижнем Тагиле было около 20 таких звонков. Стоит отметить, что и санкции за такие обращения в перспективе также строги – лишение свободы до 5-ти лет, штраф от полумиллиона.