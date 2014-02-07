Лжетеррорист заминировал военкомат в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Примерно в 11:20 сегодняшнего дня стало известно о том, что военкомат в Нижнем Тагиле заминирован. Об этом сообщали сами потенциальные военные, который в тот момент находились в здании.
Как рассказали очевидцы, на улицу Бажова прибыли полиция, пожарные расчеты МЧС, аварийная служба Горгаза, спасатели. Место происшествия было оцеплено сотрудниками полиции и ОМОН, а всех призывников экстренно эвакуировали.
Я сегодня ходил туда, мы кабинеты проходили и нам сказали, что заминировали пишет пользователь Максим в группе «Типичный Тагильчанин».
Как сообщили TagilCity.ru авторитетные источники, взрывное устройство после поисков обнаружено не было.
Добавим, что на подобные вызовы в среднем тратится около 5 млн рублей. Как поделился с журналистами начальник МВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров, за прошедший год в Нижнем Тагиле было около 20 таких звонков. Стоит отметить, что и санкции за такие обращения в перспективе также строги – лишение свободы до 5-ти лет, штраф от полумиллиона.
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