«Всех лицом в пол»: Росгвардия и полиция прибыли с проверкой в тагильский ТЦ «Малина»

В «Малине» проверка документов. ОМОН приехал, все азербайджанцы в тындырной лежат лицом в пол рассказал TagilCity.ru очевидец.

По данным пресс-службы полиции Нижнего Тагила, на месте работают специалисты двух ведомств:

Проверочные мероприятия проводятся сотрудниками полиции при поддержке бойцов Росгвардии.

Причины проверки и другие подробности будут известны позднее. TagilCity.ru следит за развитием событий.