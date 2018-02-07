«Всех лицом в пол»: Росгвардия и полиция прибыли с проверкой в тагильский ТЦ «Малина»
7 февраля, 12:55Происшествия
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7 февраля в районе 12 часов дня в Нижнем Тагиле бойцы Росгвардии совместно с полицией приехали в тандырную ТЦ «Малина».
Сюжеты: Нижний Тагил
В «Малине» проверка документов. ОМОН приехал, все азербайджанцы в тындырной лежат лицом в пол рассказал TagilCity.ru очевидец.
По данным пресс-службы полиции Нижнего Тагила, на месте работают специалисты двух ведомств:
Проверочные мероприятия проводятся сотрудниками полиции при поддержке бойцов Росгвардии.
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Причины проверки и другие подробности будут известны позднее. TagilCity.ru следит за развитием событий.
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