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«Всех лицом в пол»: Росгвардия и полиция прибыли с проверкой в тагильский ТЦ «Малина»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Всех лицом в пол»: Росгвардия и полиция прибыли с проверкой в тагильский ТЦ «Малина»

7 февраля, 12:55Происшествия
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