На Урале 12-летний школьник покончил с собой

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В Качканаре вблизи железнодорожных путей было найдено тело мальчика, который, по предварительным данным, покончил с собой, сообщает «Комсомольская правда».
Как рассказали изданию знакомые мальчика, при себе у него была обнаружена предсмертная записка.
По словам подруги погибшего, он был тихим и спокойным, а также что его обижали одноклассники.
Мама мальчика подтверждает наличие предсмертной записки.
Следственный комитет по факту гибели ребенка комментариев не дает.
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