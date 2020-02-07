СК начал проверку по факту гибели 9-летнего мальчика в больнице № 1 Нижнего Тагила

В группе сообщается, что несчастный случай произошёл 31 января в Нижней Туре. 9-летний мальчик играл со своим братом в бассейне. Случайно поскользнувшись он упал на кафельный пол и получил обширную гематому головного мозга, после чего был доставлен в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.

В больнице от комментариев отказались, посоветовав обратиться в следственный комитет.

Руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Анатолий Черноус подтвердил TagilCity.ru факт смерти несовершеннолетнего, однако пояснять детали отказался, заявив, что ведётся проверка.