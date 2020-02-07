СК начал проверку по факту гибели 9-летнего мальчика в больнице № 1 Нижнего Тагила
В Центральной городской больнице № 1 Нижнего Тагила скончался 9-летний мальчик из Нижней Туры. Информация об этом появилась в группе «Вконтакте» «ЧП Нижний Тагил». В Дзержинском отделе СК случившееся подтвердили.
В группе сообщается, что несчастный случай произошёл 31 января в Нижней Туре. 9-летний мальчик играл со своим братом в бассейне. Случайно поскользнувшись он упал на кафельный пол и получил обширную гематому головного мозга, после чего был доставлен в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила.
В больнице от комментариев отказались, посоветовав обратиться в следственный комитет.
Руководитель следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Анатолий Черноус подтвердил TagilCity.ru факт смерти несовершеннолетнего, однако пояснять детали отказался, заявив, что ведётся проверка.
Напомним, 4 февраля в Нижнем Тагиле у дома 27 на проспекте Строителей прохожий обнаружил 8-летнего мальчика без сознания и вызвал скорую. Вечером мать ребёнка опубликовала в социальных сетях пост с благодарностью прохожему и с обвинением неизвестного мужчины.